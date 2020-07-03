Redmi K30 Ultra получит процессор MediaTek Dimensity 1000+

Достаточно давно на просторах интернета гуляет информация о том, что компания MediaTek готовит к релизу процессор Dimensity 1000+, который будет обладать довольно приличной производительностью. Теперь появилась информация, что первым смартфоном на данной платформе станет Redmi K30 Ultra. Именно этот гаджет получит довольно приличную производительность и все преимущества современного процессора, хотя, конечно, пока что еще рано говорить о каких-либо преимуществах или недостатках новой платформы, так как мы о ней практически ничего не знаем. Остается только надеяться, что помимо производительности производитель подготовил еще нечто классное. Пока что о Dimensity 1000+ больше информации у нас нет, как и о характеристиках продукта.

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