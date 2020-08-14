Redmi K30 Ultra продается с феноменальной скоростью

Китайские смартфоны в последнее время активно пользуются спросом на рынке, ведь при низкой стоимости они предоставляют пользователю все необходимые возможности для того, чтобы он играл в игры или смотрел фильмы с комфортом. Конечно, Redmi K30 Ultra среди этих гаджетов является некой жемчужиной, ведь производитель весьма активно работает над тем, чтобы привлекать внимание аудитории новыми технологиями и стильным дизайном. И это дает свои плоды — Redmi K30 Ultra всего за минуту был продан в количестве ста тысяч копий. Это очень хороший результат по современным меркам, который говорит о приличном уровне успеха компании на рынке смартфонов. Вероятно, за неделю устройство продадут тиражом в несколько миллионов устройство по миру.