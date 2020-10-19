Redmi K30 Ultra с 8/256 ГБ выходит в Китае

Компания Xiaomi объявила о том, что уже завтра в ходе молниеносной распродажи будет доступна для покупки новая версия смартфона Redmi K30 Ultra с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Её цена составит 370 долларов. Ранее аппарат продавался только в вариантах с 6/128 ГБ, 8/128 и 8/512 ГБ оперативной и флеш-памяти.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц, адаптивной сменой частоты кадров (между 60 и 120 Гц), частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, яркостью до 1200 кд/м2, контрастностью 5 000 000:1, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и поддержкой HDR10+, процессором Dimensity 1000+ 5G, теплоотводящей пластиной площадью 3495 мм2, выдвижной фронтальной камерой на 20 Мп, тыльной квадрокамерой на 64, 13, 5 и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт и стереодинамиками.