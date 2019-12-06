Redmi K30 получит 64 МП сенсор Sony IMX686

2019-12-06, Автор - Anna; Продукт - Redmi K30 ; [22]
Премьера Redmi K30 состоиться 10 декабря и уже известно, что смартфон получит датчик Sony 64MP.

Компания воспользовалась случаем, чтобы продемонстрировать, как стрелок будет работать и опубликовала изображение сделанное грядущим смартфоном. А точнее фотографию разделили на фрагменты размером от 2% до 5 % оригинала.

Ожидается, что серия Redmi K30 будет иметь Snapdragon 765G, который может быть соединен с модемом Snapdragon X55 для подключения 5G, батарею емкостью 4500 мАч и 6,67-дюймовый экран с овальным отверстием для двух селфи-камер.

Комментарии и отзывы Redmi K30
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