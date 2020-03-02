Redmi K30 продается просто шикарно

Компания Xiaomi официально заявила, что отлично продает смартфоны Redmi K30, которые только вот официально представили. Производитель даже заявил, что продал миллион смартфонов за весьма короткий промежуток времени, что тоже является весьма серьезным показателем на самом деле. Видимо, пользователям все же понравилась отличная возможность приобрести недорогой смартфон за разумные деньги и потом пользоваться устройством в течение длительного времени. Вопрос только в том, стоит ли брать именно Redmi K30, ведь у гаджета очень много конкурентов, которые может хуже продаются, но при этом выглядят достаточно хорошо, чтобы на них обратили свое внимание потенциальные покупатели. Хотя, в любом случае успех Redmi K30 радует.