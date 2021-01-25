Redmi K30S Extreme Commemorative Edition снова в продаже

Компания Redmi возобновила продажи K30S Extreme Commemorative Edition, который внезапно исчез из продажи. По словам одного из руководителей Xiaomi Ван Тенг Томаса, аппарат был недоступен для покупки из-за дефицита некоторых компонентов.

Напомним, что оцененный в 400 долларов K30S Extreme Commemorative Edition характеризуется восьмиядерной платформой Snapdragon 865, батареей ёмкостью 5000 мАч, оперативной памятью нового поколения LPDDR 5, быстрой памятью UFS 3.1, 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (плотность 395 PPI), кадровой частотой 144 Гц и системой адаптивной регулировки частоты обновления, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6 и двухрежимным 5G, поддержкой быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, а также тыльной камерой с главным датчиком изображения Sony разрешением 64 Мп.
Комментарии и отзывы Redmi K30S Extreme Commemorative Edition
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