Redmi K30S Extreme Commemorative Edition снова в продаже

Напомним, что оцененный в 400 долларов K30S Extreme Commemorative Edition характеризуется восьмиядерной платформой Snapdragon 865, батареей ёмкостью 5000 мАч, оперативной памятью нового поколения LPDDR 5, быстрой памятью UFS 3.1, 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (плотность 395 PPI), кадровой частотой 144 Гц и системой адаптивной регулировки частоты обновления, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6 и двухрежимным 5G, поддержкой быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, а также тыльной камерой с главным датчиком изображения Sony разрешением 64 Мп.
Компания Redmi возобновила продажи K30S Extreme Commemorative Edition, который внезапно исчез из продажи. По словам одного из руководителей Xiaomi Ван Тенг Томаса, аппарат был недоступен для покупки из-за дефицита некоторых компонентов.