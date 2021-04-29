Redmi K30S Ultra получил свежий апдейт

Вчера появилась информация от инсайдеров, что Xiaomi начала выпуск обновления MIUI 12.5 для смартфонов Mi CC9 Meitu Edition. А сегодня компания начала внедрять последнюю версию MIUI в Redmi K30S Ultra, а также в глобальную версию Mi CC9. Xiaomi представила MIUI 12.5 на мероприятии по запуску Mi 11 в конце декабря. Это небольшое обновление MIUI 12 с улучшениями производительности и безопасности. С момента официального объявления компания еженедельно выпускает бета-версии, и в последнее время он также начал выпускать стабильные сборки для отдельных устройств в соответствии с графиком. Обновление MIUI 12.5 для Redmi K30S Ultra и Mi CC9 поставляется с номерами сборки V12.5.1.0.RJDCNXM и V12.5.1.0.RFCCNXM соответственно.

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