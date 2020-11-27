Redmi K30S Ultra внезапно подорожал на $50

В конце октября компания Xiaomi представила смартфон Redmi K30S Extreme Commemorative Edition, который продается в других регионах под названием Redmi K30S Ultra. Из-за невероятного спроса с самого начала продаж аппарат до сих пор чрезвычайно сложно купить. Неудивительно, что продавцы начали поднимать цену на дефицитный товар. Если на старте продаж версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоила 345 долларов, то теперь за нее просят 395 долларов, сообщает источник.

Но даже за эти деньги он остается весьма желанным смартфоном, поскольку оснащается восьмиядерной платформой Snapdragon 865, батареей ёмкостью 5000 мАч, оперативной памятью нового поколения LPDDR 5, быстрой памятью UFS 3.1, 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (плотность 395 PPI), кадровой частотой 144 Гц и системой адаптивной регулировки частоты обновления, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6 и двухрежимным 5G, поддержкой быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, а также тыльной камерой с главным датчиком изображения Sony разрешением 64 Мп.
Комментарии и отзывы Redmi K30S Ultra
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