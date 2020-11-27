Redmi K30S Ultra внезапно подорожал на $50

Но даже за эти деньги он остается весьма желанным смартфоном, поскольку оснащается восьмиядерной платформой Snapdragon 865, батареей ёмкостью 5000 мАч, оперативной памятью нового поколения LPDDR 5, быстрой памятью UFS 3.1, 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (плотность 395 PPI), кадровой частотой 144 Гц и системой адаптивной регулировки частоты обновления, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6 и двухрежимным 5G, поддержкой быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, а также тыльной камерой с главным датчиком изображения Sony разрешением 64 Мп.
В конце октября компания Xiaomi представила смартфон Redmi K30S Extreme Commemorative Edition, который продается в других регионах под названием Redmi K30S Ultra. Из-за невероятного спроса с самого начала продаж аппарат до сих пор чрезвычайно сложно купить. Неудивительно, что продавцы начали поднимать цену на дефицитный товар. Если на старте продаж версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоила 345 долларов, то теперь за нее просят 395 долларов, сообщает источник.