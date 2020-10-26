Redmi K30S порадует своим процессором

Мы давно привыкли к тому, что производительные смартфоны обычно стоят безумных денег, при этом дают пользователю приличную производительность и неплохие возможности как в играх, так и в развлекательных приложениях. Теперь в компании Xiaomi решили изменить эту парадигму, предлагая пользователю возможность с удовольствием пользоваться мощным смартфоном за адекватные деньги. В смартфоне Redmi K30S будет установлен мощный процессор Snapdragon 865, который на текущий момент является флагманом компании Qualcomm, но при этом устройство будет вполне доступным. Проблема в том, что стоимость новинки пока что никто не называет, но в компании уверены, что это устройство будет наиболее доступным с данным процессором. Так что ждем.

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