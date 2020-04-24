Redmi K30i на первых снимках

На просторах интернета появились официальные изображения смартфона Redmi K30i, которые указывают на то, что производитель тоже решил пойти по современному пути и представил гаджет с отверстием в дисплее. На фронтальной стороне смартфона расположен дисплей, он занимает почти всю фронтальную сторону смартфона, плюс вокруг дисплея расположены минимальные рамки. В самом дисплее имеется отверстие, в котором расположена фронтальная камера. Она позволяет снимать снимки или видео, при этом производителю не пришлось сильно урезать диагональ дисплея или увеличивать размеры смартфона. Ждем официальный анонс гаджета и тогда можно будет говорить о прочих преимуществах смартфона. Пока что устройство выглядит очень интересным.