Redmi K40 Game Enhanced Edition подешевел в Китае

Компания Redmi снизила цену на смартфон Redmi K40 Game Enhanced Edition в версии с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Теперь этот вариант доступен для покупки по цене в 344 доллара. Напомним, что перед нами один из самых доступных игровых смартфонов, который разошелся тиражом в 100 000 экземпляров на самом старте продаж.

Аппарат оснащается 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR10 и частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц, платформой MediaTek Dimensity 1200, жидкостной системой охлаждения, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), стереодинамиками JBL, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт и аккумулятором на 5065 мАч.
Комментарии и отзывы Redmi K40 Game Enhanced Edition
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