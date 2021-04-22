Redmi K40 Game Enhanced Edition показали на видео

Компания Xiaomi показала видео с игровым смартфоном Redmi K40 Game Enhanced Edition, официальная презентация которого состоится 27 апреля. Ролик делает акцент на специальные выдвигающиеся аппаратные кнопки, которые, по заверениям производителя, выдерживают 1,5 млн нажатий. Сегодня стало известно, что аппарат выйдет в двух версиях: стандартной Redmi K40 Gaming Edition и более продвинутой Redmi K40 Gaming Enhanced Edition. К сожалению, последняя окажется эксклюзивом для Индии и Китая.

Также смартфон получит процессор MediaTek Dimensity 1200, тройную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки на 67 Вт и дисплей AMOLED Samsung E4 с частотой обновления 144 Гц.