Redmi K40 Game Enhanced Edition выглядит шикарно

Сегодня представители компании Xiaomi сообщили в социальных сетях, что в новом варианте K40, который Redmi K40 Game Enhanced Edition, будет более дорогой дисплей. Судя по официальному постеру производителя, K40 Game Enhanced Edition будет поставляться с OLED-панелью, которая поддерживает высокую частоту обновления в 120 Гц, а также цветовую гамму P3, HDR 10+, 8192 варианта регулировки яркости и может отображать около 1,07 миллиарда цветов. Подтверждено, что устройство также поступит в двух цветовых вариантах, а именно в черном и белом. Стоимость нового смартфона пока что производитель не называет, но это временное решение. Впрочем, ожидать, что устройство будет доступным, тоже не стоит — гаджет всё же флагманский.