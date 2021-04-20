Redmi K40 Game Enhanced Edition выйдет 27 апреля в Китае

Китайский бренд Redmi по производству смартфонов, подтвердила, что следующим смартфоном серии K40 будет называться Redmi K40 Game Enhanced Edition. 27 Апреля в Китае пройдет мероприятие по его запуску. Это будет первый игровой смартфон Xiaomi под брендом Redmi.

Redmi выпустила изображение, которое показывает ключевые особенности Redmi K40 Game Enhanced Edition. Судя по изображению, смартфон оснащен механическими плечевыми кнопками для улучшения игрового процесса. Также видно, что имеется вертикальная тройная камера с некоторым освещением в верхнем левом углу смартфона.

Ожидается, что в смартфоне будет такой же 6,67-дюймовый экран S-AMOLED E4, который установлен в смартфонах серии K40 и аккумулятора емкостью 5000 мАч. Смартфоны серии K40 поддерживают частоту обновления 120 Гц, возможно K40 Game Enhanced Edition получит частоту обновления до 144 Гц.