Redmi K40 Gaming Edition появился в Google Play Console

Redmi анонсировала Redmi K40 Gaming Edition в качестве своего первого игрового телефона в Китае. Ожидается, что этот игровой смартфон скоро выйдет на мировые рынки, так как он появился в базе данных Google Play Console.

В списке Play Console Redmi K40 Gaming Edition упоминается, что смартфон имеет 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешение FHD + и частоту обновления 120 Гц. Смартфон K40 Gaming Edition загружается в ОС Android 11 на базе MIUI 12.5 и работает на процессоре MediaTek Dimensity 1200. В K40 Gaming Edition будет установлено до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Для игр он оснащен физическими всплывающими игровыми кнопками. Для селфи съемок используется 16-мегапиксельная камера, а для фотографии имеется 64-мегапиксельный основной модуль + 8-мегапиксельный сверх широкий объектив и 2-х мегапиксельная макро-камера. Питается смартфон от аккумулятора ёмкостью 5065 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт. Эти подробности уже известны благодаря запуску смартфона в Китае. Еще неизвестно, когда именно выйдет Redmi K40 Gaming Edition на мировые рынки.