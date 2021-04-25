Redmi K40 Gaming Edition получит АКБ на 5000 мАч

Компания Redmi поделилась очередной порцией подробностей об игровом смартфоне Redmi K40 Gaming Edition, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит батарею ёмкостью 5065 мАч. Учитывая компактность устройства, это весьма неплохой показатель.

Ранее стало известно о наличии выдвигающихся аппаратных кнопок, процессора MediaTek Dimensity 1200, тройной тыльной камеры с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, поддержки проводной зарядки на 67 Вт и дисплея AMOLED Samsung E4 с частотой обновления 144 Гц.