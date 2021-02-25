Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+ официально представлены

Сегодня были анонсированы смартфоны Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+. Эти модели стоят дороже, чем Redmi K40, так как оборудованы достаточно производительным процессором и более продвинутой системой камер. Модели Redmi K40 Pro имеют такой же 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, что и Redmi K40, да и частота обновления и частота дискретизации сенсорного экрана также не изменились с 120 Гц и 360 Гц соответственно. Кроме того, оба телефона оснащены процессором Snapdragon 888, который сочетается с 12 ГБ оперативной памяти для Redmi K40 Pro+ и 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 на Redmi K40 Pro. Объем памяти составляет 256 ГБ для модели Pro+, в то время как модель Pro доступна в вариантах 128 ГБ и 256 ГБ. Отличные смартфоны с приличной производительностью.