Redmi K40 Pro не получит выдвижную камеру

Сетевые источники сообщили о том, что смартфон Redmi K40 Pro не получит выдвижную фронтальную камеру, которая была одной из главных особенностей Redmi K20 Pro и Redmi K30 Pro. Подобная технология обходится слишком дорого, а потому китайский производитель решил оснастить новинку врезанной в левый верхний угол селфи-камерой с диаметром выреза всего 3,7 мм.

Смартфону также прочат OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, а также поддержку быстрой проводной и беспроводной зарядок.
Комментарии и отзывы Redmi K40 Pro
Обзоры:
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеровОбзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеров
Обзор HONOR 10X Lite. Среднебюджетник с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой Обзор HONOR 10X Lite. Среднебюджетник с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой
Лучший iPhone. Apple iPhone 11 64GBЛучший iPhone. Apple iPhone 11 64GB
Новости:
Oppo Reno5 Pro 5G показали на фото

В сети обнаружилось первое фото смартфона Oppo Reno5 Pro 5G, который еще не был представлен официально. А...
OPPO X1 2021 действительно интересен

Мы видели довольно много рендеров, концептуальных дизайнов, единичных моделей и даже прототипов, которые ...
Moto G Stylus (2021) заметили на Amazon

Motorola, по-видимому, планирует обновление своих устройств в 2021 году, некоторые из которых гуляют на п...
Обзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080TiОбзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080Ti
Тест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартами NVIDIA и AMDТест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартами NVIDIA и AMD
Обзор T-Force VULCAN G 512GB (T253TG512G3C301). Твердотельный диск под хранение игрОбзор T-Force VULCAN G 512GB (T253TG512G3C301). Твердотельный диск под хранение игр
Обзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 ГцОбзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 Гц
Обзор Clever&Clean GLIDER A5. Лучшая электрическая швабраОбзор Clever&Clean GLIDER A5. Лучшая электрическая швабра
Мини-ПК MinisForum H31G получил карту Ge...
Мини-ПК MinisForum H31G получил карту GeСетевые источники сообщают о выходе самого компактного ПК с дискретной видеокартой – MinisForum H31G. Нов...
Ищем чехол для Samsung Galaxy Tab S7...
Ищем чехол для Samsung Galaxy Tab S7При покупке планшета стоит обязательно заказывать еще и ...
Смартфон Honor 10X Lite оценен в 17 тыся...
Смартфон Honor 10X Lite оценен в 17 тысяКомпания Honor поделилась подробностями российского релиза смартфона Honor 10X Lite, который недавно был ...
Amazon Echo официально представлена...
Amazon Echo официально представленаКомпания Amazon активно работает над выпуском различной умной техники, которая позволяет сделать жизнь по...
Enermax MarbleBron блоки питания для бюд...
Enermax MarbleBron блоки питания для бюдКомпания Enermax представила линейку блоков питания MarbleBron. Блоки питания будут доступны мощностью 55...
Обновление улучшило работу экрана Samsun...
Обновление улучшило работу экрана SamsunSamsung выпустила два обновления для смартфона Galaxy S20 FE, который появился в продаже совсем недавно. ...
Cмартфон Xiaomi Mi 11 может поступить в ...
Cмартфон Xiaomi Mi 11 может поступить в Ожидается, что предстоящий флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 будет выпущен в конце декабря месяца. С запу...
Лучший HDD. Western Digital HUS726T4TALE...
Лучший HDD. Western Digital HUS726T4TALEВ последнее время пользователи стали все активнее покупать твердотельные накопители, ведь они позволяют б...
У Huawei случилась крупная авария...
У Huawei случилась крупная аварияМы уже привыкли к тому, что на просторах интернета часто появляются различные фотографии смартфонов и пла...
Мануальный объектив Primoplan 75 f1.9 II...
Мануальный объектив Primoplan 75 f1.9 IIКомпания OPC Optics (владеет маркой Meyer Optik Görlitz) представили полнокадровый объектив Primoplan 75 ...
Лучшая электромясорубка. REDMOND RMG-123...
Лучшая электромясорубка. REDMOND RMG-123Приготовить хороший фарш в домашних условиях, кажется непростая задача. Чтобы процесс приготовления мясны...
Смартфон Xiaomi Mi 10T будет стоить 547 ...
Смартфон Xiaomi Mi 10T будет стоить 547 На испанском Amazon обнаружились цены на смартфоны Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro, которые еще не были предст...
Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей
Обзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшетОбзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшет
Обзор GetLux SteriBox. Автономный ультрафиолетовый стерилизаторОбзор GetLux SteriBox. Автономный ультрафиолетовый стерилизатор
Обзор Beats Flex. Лучшие наушники для iPhone в бюджете до 4 990 рублейОбзор Beats Flex. Лучшие наушники для iPhone в бюджете до 4 990 рублей
Обзор Satechi ST-HK10AW-EU. Умная розетка с интеграцией в HomeKitОбзор Satechi ST-HK10AW-EU. Умная розетка с интеграцией в HomeKit
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor