Redmi K40 Pro не получит выдвижную камеру

Сетевые источники сообщили о том, что смартфон Redmi K40 Pro не получит выдвижную фронтальную камеру, которая была одной из главных особенностей Redmi K20 Pro и Redmi K30 Pro. Подобная технология обходится слишком дорого, а потому китайский производитель решил оснастить новинку врезанной в левый верхний угол селфи-камерой с диаметром выреза всего 3,7 мм.

Смартфону также прочат OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, а также поддержку быстрой проводной и беспроводной зарядок.