Redmi K40 Pro показали на первом фото

В сети появилась первая качественная фотография флагманского смартфона Redmi K40 Pro, официальный релиз которого ожидается 25 февраля. Судя по снимку, аппарат получит тыльную камеру в стиле Xiaomi Mi 11 с четырьмя модулями, главный из которых имеет разрешение 108 Мп.

По предварительным данным, смартфон оснастят 6,81-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440p+, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR10+, топовой восьмиядерной платформой Snapdragon 888, до 12 ГБ оперативной памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, тыльной квадрокамерой с модулями на 108 Мп, 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а также фронтальной камерой разрешением 30 Мп.