Redmi K40 Pro получит большой сенсор камеры

Запуск серии Redmi K40 не за горами и ожидается, что линейка будет запущена в конце этого месяца, но до ее выпуска появился новый слух, в котором говорится, что камера Redmi K40 Pro будет оснащена большим 1,15-дюймовым сенсором.

Теперь можно ожидать, что базовая версия будет запущена вместе с K40 Pro и вариантом K40 Pro+. Кроме того, более дорогой вариант может также иметь улучшенный модуль задней камеры, причем обе, если не премиум-версии, оснащены большим 1/1,5-дюймовым сенсором. Чем больше размер сенсора, тем больше света он способен уловить. Это, в свою очередь, позволяет использовать более короткие выдержки, что помогает делать резкие и яркие изображения.
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