Redmi K40 и Xiaomi Mi 11 Pro получили сертификаты BIS

Китайская компания Xiaomi работает над выпуском Xiaomi Mi 11 Pro. Предстоящий телефон Xiaomi с номером модели M2012K1G может поступить на рынок как Xiaomi Mi 11 Pro. Теперь индийская версия устройства прошла сертификацию в Бюро индийских стандартов (BIS). Этот же орган также одобрил телефон Redmi K40.

Предполагаемый Xiaomi Mi 11 Pro появился с номером модели M2012K1G, тогда как Redmi K40 появился с номером модели M2012K11AI. Сертификаты BIS этих устройств не содержат информации об их характеристиках. Сертификаты только намекают на то, что эти устройства могут появиться в Индии в ближайшем время.