Redmi K40 может оказаться дефицитным смартфоном

Недавно руководитель компании Xiaomi Group China Лю Вейбинг высказался о нехватке однокристальных систем для смартфонов. В частности, именно эта проблема привела к временному дефициту смартфонов Redmi K30 на китайском рынке. Нехватка топовых чипов Snapdragon 888 может привести к тому, что грядущей новинки Redmi K40 может не хватить на всех желающих. Особенно если учесть, что Redmi обещает сделать Redmi K40 самой доступной моделью на этом флагманском процессоре. Помимо производительной аппаратной платформы, смартфон также получит и самый дорогой на рынке плоский OLED-дисплей. Об этом заявила сама Redmi.