Redmi K40 окажется тонким смартфоном

Китайский регулятор Redmi K40 раскрыл новые подробности о смартфоне Redmi K40, который будет представлен 25 февраля. Итак, размеры устройства составят 163,7:76,4:7,8 мм. При этом ёмкость батареи составит 4500 мАч.

По предварительным данным, аппарат получит топовую платформу Snapdragon 888, врезанную в экран фронтальную камеру диаметром 2,8 мм, тыльную камеру с главным модулем на основе датчика изображения оптического формата больше 1/1,5 дюйма, самый дорогой плоский OLED-дисплей на рынке, частота обновления которого составит 120 Гц, два стереодинамика, оперативную память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1.