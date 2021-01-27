Redmi K40 показали на рендерах

В сети появилось качественное изображение смартфона Redmi K40, который должен статься самым доступным смартфоном на базе платформы Snapdragon 888. Его цена должна составить 460 долларов. По предварительным данным, аппарат получит врезанную в экран фронтальную камеру диаметром 2,8 мм, самый дорогой плоский OLED-дисплей на рынке, частота обновления которого составит 120 Гц, оперативную памятьюLPDDR5 и флэш-память UFS 3.1, платформы Dimensity 1200, Snapdragon 888 или Snapdragon 870. Предполагается, что Redmi K40 получит два комплекта: с адаптером питания и без него. Официальная презентация смартфона ожидается в феврале этого года.

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