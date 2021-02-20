Redmi K40 получит аналог Apple True Tone

Компания Xiaomi раскрыла очередную особенность смартфона Redmi K40, который будет представлен 25 февраля. Аппарат получит некий датчик, который предназначен для адаптации дисплея к внешним условиям. Предполагается, что речь идет об аналоге Apple True Tone, при котором яркость и цветовая температура экрана меняется в зависимости от окружающих условий.

Ранее стало известно о платформах Snapdragon 888 и Snapdragon 870 в Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro, а также о поддержке Wi-Fi 6 и скорости передачи данных по беспроводной сети 3,5 Гбит/с. Базовой модели также прочат врезанную в экран фронтальную камеру диаметром 2,8 мм, тыльную камеру с главным модулем на основе датчика изображения оптического формата больше 1/1,5 дюйма, самый дорогой плоский OLED-дисплей на рынке, частота обновления которого составит 120 Гц, два стереодинамика, оперативную память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1.
Комментарии и отзывы Redmi K40
Обзоры:
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 ProЛучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Лучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GBЛучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GB
Новости:
OPPO получила патент на двойную фронтальную камеру

Патент, поданный OPPO в WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности) и обнаруженный LetsGoDi...
Флагман Honor V40 Pro показали на первом фото

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Honor V40 Pro, который еще не...
Redmi Note 10 готовится к анонсу

Redmi уже подтвердила, что новая серия смартфонов Note 10 дебютирует в Индии 4 марта. Хотя до запуска ост...
Обзор HIPER TWS Pull. Беспроводные наушники с IP54Обзор HIPER TWS Pull. Беспроводные наушники с IP54
Лучшие графические планшеты. Trust Panora 21794Лучшие графические планшеты. Trust Panora 21794
Обзор Prestigio LEDme Black (PBLED122BK). Рюкзак с управляемым цветным дисплеемОбзор Prestigio LEDme Black (PBLED122BK). Рюкзак с управляемым цветным дисплеем
Обзор NAVITEL R250 DUAL. Видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор NAVITEL R250 DUAL. Видеорегистратор с двухканальной съемкой
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GBЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GB
Обзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RU...
Обзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RUТренд с переводом сотрудников на удаленную работу, заложенный в прошлом году, будет продолжен и дальше. П...
Samsung стала лидером на рынке планшетов...
Samsung стала лидером на рынке планшетовSamsung Electronics стала ведущим брендом планшетов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) в четв...
Смартфон Moto G Play (2021) получит бата...
Смартфон Moto G Play (2021) получит батаВ базе данных Google Play Console обнаружились сведения о недорогом смартфоне Moto G Play (2021), выход к...
Alphacool расширяет ассортимент фитингов...
Alphacool расширяет ассортимент фитинговAlphacool представила новые фитинги (соединители) серии Eiszpafen. Фитинги оснащен внешней резьбой, благо...
Intel исправила свой 7-нм техпроцесс...
Intel исправила свой 7-нм техпроцессIntel опубликовала отчет о прибыли за четвертый квартал. В отчете компания отметила успешный квартал и ре...
Xiaomi Mi 10 Ultra получил стабильную ве...
Xiaomi Mi 10 Ultra получил стабильную веКомпания Xiaomi выпустила стабильную версию надстройки MIUI 12 на базе Android 11 для смартфона Xiaomi Mi...
Tecno Spark 6 Go выпустили в Индии...
Tecno Spark 6 Go выпустили в ИндииTecno Spark 6 Go — самый новый бюджетный смартфон от компании Tecno, который теперь официально представил...
Продажи Redmi Note 9 в Китае превысили 3...
Продажи Redmi Note 9 в Китае превысили 3Xiaomi запустила серию смартфонов Redmi Note9 буквально на днях в Китае. Согласно отчетам, первые продажи...
Карта GeForce RTX 3060 Ti засветилась в ...
Карта GeForce RTX 3060 Ti засветилась в На сайте компании Maingear, которая занимается сборкой компьютеров, засветилась видеокарта NVIDIA GeForce...
Веб-сайт Samsung подтвердил выпуск наушн...
Веб-сайт Samsung подтвердил выпуск наушнКомпания Samsung официально подтвердила свое предстоящее мероприятие Galaxy Unpacked, на котором компания...
OPPO Enco X будет запущен в январе 2021 ...
OPPO Enco X будет запущен в январе 2021 Компания OPPO представила OPPO Enco X в качестве своих флагманских действительно беспроводных наушников н...
Microsoft подтвердила, что облачные игры...
Microsoft подтвердила, что облачные игрыОблачная игровая служба Microsoft xCloud входит в состав подписки Xbox Game Pass Ultimate. С ценой в 15 д...
Обзор HARPER PSP-065. Беспроводная колонка с IPX7Обзор HARPER PSP-065. Беспроводная колонка с IPX7
Обзор Cooler Master MS-110 (MS-110-KKMF1-RU). Набор недорогой игровой периферииОбзор Cooler Master MS-110 (MS-110-KKMF1-RU). Набор недорогой игровой периферии
Обзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офисаОбзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офиса
Обзор Cougar RANGER. Лучшая игровая софа для SonyPlayStation 5 и Microsoft Xbox Series XОбзор Cougar RANGER. Лучшая игровая софа для SonyPlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X
Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor