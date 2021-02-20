Redmi K40 получит аналог Apple True Tone

Компания Xiaomi раскрыла очередную особенность смартфона Redmi K40, который будет представлен 25 февраля. Аппарат получит некий датчик, который предназначен для адаптации дисплея к внешним условиям. Предполагается, что речь идет об аналоге Apple True Tone, при котором яркость и цветовая температура экрана меняется в зависимости от окружающих условий.

Ранее стало известно о платформах Snapdragon 888 и Snapdragon 870 в Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro, а также о поддержке Wi-Fi 6 и скорости передачи данных по беспроводной сети 3,5 Гбит/с. Базовой модели также прочат врезанную в экран фронтальную камеру диаметром 2,8 мм, тыльную камеру с главным модулем на основе датчика изображения оптического формата больше 1/1,5 дюйма, самый дорогой плоский OLED-дисплей на рынке, частота обновления которого составит 120 Гц, два стереодинамика, оперативную память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1.