Redmi K40 получил высокую оценку дисплея

Последнее время крупным производителям смартфонов всё сложнее и сложнее удивлять своих потенциальных покупателей, так как новых технологий на рынке практически нет, и заставить покупателя отказаться от смартфона в пользу нового флагмана достаточно тяжело. Именно ради этого крупные производители вроде компании Xiaomi стараются использовать более качественные компоненты или, например, более качественный дисплей. И если верить ресурсу DisplayMate, который оценивает качество дисплеев различных смартфонов по всему миру, смартфон Redmi K40, который был представлен в конце февраля, получил наиболее качественный дисплей из всех, которые сейчас есть на рынке. Конечно, это субъективное мнение определенного ресурса, который не претендует на звание последней инстанции, но если пользователь хочет приобрести себе смартфон с хорошим дисплеем, то стоит учесть этот момент.