Вслед за игровыми аксессуарами для смартфонов серии Redmi 40 компания Redmi рассказала об игровой направленности дисплея грядущих новинок. Итак, частота опроса сенсорного слоя в Redmi K40 составит 480 Гц, а частота обновления изображения – 120 Гц. Отметим, что теми же характеристиками обладает экран новенького флагмана Xiaomi Mi 10. Вот только Redmi K40 достанется плоская панель, а у Mi 10 она изогнутая.

Ранее стало известно, что стандартный Redmi K40 получит датчик для адаптации дисплея к внешним условиям, платформу Snapdragon 870 и поддержку Wi-Fi 6 и скорости передачи данных по беспроводной сети 3,5 Гбит/с.