Redmi K40 распродают в Китае перед выходом Redmi K50

Руководитель Xiaomi Group China Лу Вейбинг заявил, что сейчас его компания распродает оставшиеся на складах смартфоны Redmi K40 с максимальными скидками. Сейчас аппарат можно приобрести по цене от 280 долларов. Так Xiaomi готовится к скорому релизу смартфонов серии Redmi K50.

Напомним, что выпущенный в прошлом году Redmi K40 оснащается процессором Snapdragon 870, 6,67-дюймовым экраном Samsung Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц и датчиком для регулировки цветовой температуры, аккумулятором ёмкостью 4520 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, крошечной фронтальной камерой диаметром 2,76 мм, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 5 Мп и 8 Мп, поддержкой Wi-Fi 6, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, стереодинамиками, поддержкой Dolby Atmos, поддержкой NFC и защитой от брызг в соответствии со степенью IP53.
Комментарии и отзывы Redmi K40
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