Redmi K40 с 12/256 ГБ памяти подешевел до $385

Компания Redmi объявила о снижении цены на топовый вариант смартфона Redmi K40, который оснащается 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Если изначально за эту версию просили 420 долларов, то теперь она будет продаваться за 385 долларов.

Напомним, что смартфон также оснащается восьмиядерной платформой Snapdragon 870, 6,67-дюймовым экраном Samsung Super AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц и датчиком для регулировки цветовой температуры, аккумулятором ёмкостью 4520 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп, 5 Мп и 8 Мп, модулем Wi-Fi 6, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, стереодинамиками, поддержкой Dolby Atmos и модулем NFC.
Комментарии и отзывы Redmi K40
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