Redmi K40S получит процессор Snapdragon 870

Сетевые источники сообщают, что на сегодняшней презентации компания Redmi покажет не только смартфоны Redmi K50, K50 Pro и K50 Pro+, но и более доступную модель Redmi K40S. Она получит производительную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 870, 6,67-дюймовый дисплей AMOLED E4, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку 67-Вт проводной зарядки, а также версии на 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти.

Ранее стало известно, что базовую модель Redmi K50 оснастят процессором MediaTek Dimensity 8100, 6,67-дюймовым экраном AMOLED E4 с разрешением Quad HD+, аккумулятором на 5500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.
Комментарии и отзывы Redmi K40S
Realme 9 Pro показали в промо-видео…
Realme 9 Pro показали в промо-видеоКомпания Realme опубликовала видео, посвященное еще не представленному официально смартфону Realme 9 Pro.…
Официально предоставлен Oppo Find X5 Pro…
Официально предоставлен Oppo Find X5 ProСегодня официально представили смартфон Oppo Find X5 Pro и Oppo Find X5. Как и модели Find X3, телефоны X…
Спецификации Moto G22 просочились вместе с рендерами…
Спецификации Moto G22 просочились вместе с рендерамиВ прошлом месяце грядущий Moto G22 впервые появился в тестовом приложении, и было обнаружено что он испол…
Представлены смартфоны Red Magic 7 и 7 Pro с зарядкой на 135…
Представлены смартфоны Red Magic 7 и 7 Pro с зарядкой на 135Официально представлена новая линейка смартфонов Red Magic 7 и Red Magic 7 Pro. Pro также является первым…
Motorola обновляет смартфоны до Android 12…
Motorola обновляет смартфоны до Android 12Motorola объявила, что смартфоны серии Moto получат версии ОС Android 12, которое принесет ряд новых функ…
Официально выпущен смартфон Vivo Y01…
Официально выпущен смартфон Vivo Y01Сегодня Vivo представила новый смартфон Vivo Y01. Vivo Y01 построен на основе 6,51-дюймового ЖК-дисплея с…
Nubia Red Magic 7 будет иметь зарядное устройство на 165 Вт…
Nubia Red Magic 7 будет иметь зарядное устройство на 165 ВтОфициальный аккаунт nubia на Weibo поделился четырьмя загадочными тизерами, каждый из которых указывал на…
Стартовали продажи смартфона realme 9i…
Стартовали продажи смартфона realme 9iБренд realme объявил о старте продаж смартфона realme 9i. Представлен смартфон в конфигурации с памятью 4…
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 годаОбзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 года
Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021
Обзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor