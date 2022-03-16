Redmi K40S получит процессор Snapdragon 870

Сетевые источники сообщают, что на сегодняшней презентации компания Redmi покажет не только смартфоны Redmi K50, K50 Pro и K50 Pro+, но и более доступную модель Redmi K40S. Она получит производительную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 870, 6,67-дюймовый дисплей AMOLED E4, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку 67-Вт проводной зарядки, а также версии на 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти.

Ранее стало известно, что базовую модель Redmi K50 оснастят процессором MediaTek Dimensity 8100, 6,67-дюймовым экраном AMOLED E4 с разрешением Quad HD+, аккумулятором на 5500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.