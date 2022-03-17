Redmi K40S со 120-Гц AMOLED-экраном оценен в $283

Как и ожидалось, сегодня компания Xiaomi выпустила смартфон Redmi K40S, который получил дизайн в стиле Redmi K50. Новинку оснастили мощной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon, 870 6,67-дюймовым дисплеем Samsung E4 AMOLED с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и стеклом Corning Gorilla Glass 5, селфи-камерой разрешением 20 Мп, тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4520 мАч, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 и модулем NFC. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 283 доллара, с 8/128 – 315 долларов, 8/256 ГБ – 346 долларов, а с 12/256 ГБ памяти – 378 долларов.