Redmi K50 Extreme Champion Edition появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам специального издания смартфона Redmi K50 Extreme Edition, который получил название Champion Edition. Новинка стоит 620 долларов за единственный вариант с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. От обычного издания она отличается специальной расцветкой корпуса в стиле команды Formula 1 Mercedes-AMG F1.

Что до технической составляющей, то смартфон может похвастаться 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, системой охлаждения площадью 30 000 мм2, плоским 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и 120-битным представлением цвета, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, фирменным чипом Surging P1, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung S5KHM6 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), 3,5-мм разъемом для наушников, стереодинамиками, модулем NFC и защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP53.