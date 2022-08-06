Redmi K50 Extreme Edition готов к выходу

Компания Xiaomi официально подтвердила скорый выход флагманского смартфона Redmi K50 Extreme Edition, который называется производителем как «совершенный шедевр со всеми передовыми технологиями». Согласно тизеру, аппарат получит топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Слухи также прочат ему наличие OLED-дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц. Официальный релиз Redmi K50 Extreme Edition должен состояться в этом месяце. Ранее авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал результаты испытания смартфона, набравшего 1 120 691 балл в бенчмарке AnTuTu. Для сравнения, нынешний лидер ASUS ROG Phone 6 набирает в этом тестовом приложении 1,11 миллиона баллов.