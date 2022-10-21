Redmi K50 Extreme Edition подешевел до $345

Компания Xiaomi снизила цену на смартфон Redmi K50 Extreme Edition, который появился в свободной продаже в прошлом месяце по цене в 430 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 флеш-памяти. Теперь за этот вариант просят 345 долларов. Также пользователям доступны версии на 8/256 и 12/256 ГБ памяти соответственно.

Напомним, что аппарат характеризуется топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, системой охлаждения площадью 30 000 мм2, плоским 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, 120-битным представлением цвета и разрешением 1,5К (2712:1220 пикселей), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, фирменным процессором Surging P1, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung S5KHM6 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), стереодинамиками, модулем NFC, защитой от пыли и воды (IP53), 3,5-мм гнездом для наушников, толщиной 8,6 мм и массой 202 грамма.
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