Redmi K50 Extreme Edition получит экран с разрешением 1,5K

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне Redmi K50 Extreme Edition, официальный релиз которого состоится уже завтра. Итак, аппарат оснастят экраном с разрешением 1,5K и плотностью пикселей 446 PPI. По словам производителя, визуально его почти не отличить от дисплея с разрешением 2K, но при этом он может похвастаться энергопотреблением, как 1K-панелей (1080p).

Ранее сообщалось о кадровой частоте 120 Гц и поддержке технологии DC Dimming для заботы о глазах пользователя, топовой восьмиядерной платформе Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, тройной тыльной камере со 108-Мп главным датчиком изображения Samsung HM6, до 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной фирменной оболочке MIUI 13 на основе операционной системы Android 12.