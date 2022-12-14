Redmi K50 Extreme Edition снова подешевел в Китае

Сетевые источники сообщают, что смартфон Redmi K50 Extreme Edition подешевел на площадке JD.com в рамках распродажи Double 12. Речь идет о варианте с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, которая на старте продаж стоила 450 долларов, а теперь обойдется в 340 долларов.

Напомним, что аппарат характеризуется топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, системой охлаждения площадью 30 000 мм2, плоским 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, 120-битным представлением цвета и разрешением 1,5К (2712:1220 пикселей), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, фирменным процессором Surging P1, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung S5KHM6 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), стереодинамиками и защитой от пыли и воды (IP53).