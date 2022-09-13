Redmi K50 Extreme Edition снова появился в продаже

Компания Xiaomi объявила о повторном появлении в свободной продаже смартфона Redmi K50 Extreme Edition. После громкого старта продаж около месяца назад некоторые версии был недоступны для покупки из-за высокого спроса. Сейчас китайские пользователи могут приобрести все версии на 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти за 430, 450, 490 и 535 долларов соответственно.

Напомним, что Redmi K50 Extreme Edition характеризуется флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, системой охлаждения площадью 30 000 мм2, 6,67-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, 120-битным представлением цвета и разрешением 1,5К (2712:1220 пикселей), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, фирменным процессором Surging P1, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung S5KHM6 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), стереодинамиками, модулем NFC, защитой от пыли и воды (IP53) и 3,5-мм гнездом для наушников.