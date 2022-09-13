Redmi K50 Extreme Edition снова появился в продаже

Компания Xiaomi объявила о повторном появлении в свободной продаже смартфона Redmi K50 Extreme Edition. После громкого старта продаж около месяца назад некоторые версии был недоступны для покупки из-за высокого спроса. Сейчас китайские пользователи могут приобрести все версии на 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти за 430, 450, 490 и 535 долларов соответственно.

Напомним, что Redmi K50 Extreme Edition характеризуется флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, системой охлаждения площадью 30 000 мм2, 6,67-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, 120-битным представлением цвета и разрешением 1,5К (2712:1220 пикселей), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, фирменным процессором Surging P1, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung S5KHM6 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), стереодинамиками, модулем NFC, защитой от пыли и воды (IP53) и 3,5-мм гнездом для наушников.
Google готовит к релизу Nearby Share для Android…
Google анонсировала множество обновлений Android, которые должны сделать телефоны и планшеты более полезн…
OnePlus 9RT получает стабильное обновление Android 12…
Компания OnePlus объявила о выпуске стабильного обновления Android 12 для своего смартфона OnePlus 9RT. Н…
Смартфоны ASUS оказались самыми мощными на рынке…
ASUS втиснула в ROG Phone 6 самое лучшее аппаратное обеспечение, а также некоторую игровую эстетику в соч…
Инсайдер слил в сеть главную особенность iPhone 15…
В ближайшие месяцы Apple объявит о новой серии iPhone 14 с множеством передовых дополнений. Тем не менее,…
Huawei представила Mate 50 со спутниковой связью…
Huawei анонсировала серию Mate 50 за день до сентябрьского мероприятия Apple и с функцией, которую, как о…
Xiaomi 12S Ultra стал хитом еще до начала продаж…
Компания Xiaomi объявила о том, что топовый смартфон Xiaomi 12S Ultra стал самым популярной моделью в сер…
Смартфон Redmi K60 получит 2K-дисплей …
Авторитетный китайский информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии Redmi K…
Смартфон Oppo Reno8 Pro оснастили чипсетом Dimensity 8100-Ma…
Смартфоны Oppo Reno8 и Oppo Reno8 Pro дебютировали в Индии. …
Обзор itel A49. Смартфон для типовых задачОбзор itel A49. Смартфон для типовых задач
Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11
Обзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памятиОбзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памяти
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor