Redmi K50 Gaming Edition мгновенно стал бестселлером

Компания Xiaomi похвасталась первыми успехами представленного вчера смартфона Redmi K50 Gaming Edition, который сразу стал доступен для предварительных заказов. По словам босса Xiaomi Лу Вейбинга, большинство версий уже распродано почти на всех онлайн-площадках. При этом, пользователи смогут сделать заказ в розничных магазинах с сегодняшнего дня. Розничные продажи новинки стартуют уже завтра, 18 февраля. Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 520 долларов, с 12/128 ГБ – 565 долларов и с 12/256 ГБ – 615 долларов.

Напомним, что смартфон характеризуется флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц и стеклом Gorilla Glass Victus, боковым сканером отпечатков пальцев, фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, системой охлаждения с двумя испарительными камерами площадью 4860 мм2, выдвижными магнитными клавишами-курками, четырьмя громкоговорителями и вибромотором CyberEngine.