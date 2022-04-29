Redmi K50 Gaming Edition подешевел на 45 долларов

Сетевые источники сообщают, что компания Xiaomi снизила цену на представленный только в феврале смартфон Redmi K50 Gaming Edition. Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти теперь доступна в Китае за 455 долларов – то есть, со скидкой в 45 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается топовым процессором Snapdragon 8 Gen 1, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц и стеклом Gorilla Glass Victus, боковым дактилоскопическим сенсором, селфи-камерой на 20 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 4700 мАч, поддержкой проводной 120-Вт зарядки, системой охлаждения с двумя испарительными камерами площадью 4860 мм2, выдвижными магнитными клавишами-курками, четырьмя громкоговорителями и вибромотором CyberEngine.