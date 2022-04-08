Redmi K50 Pro+ получит топовый процессор Snapdragon 8 Gen 1+

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi K50 Pro+, официальный релиз которого ожидается в июне этого года. По словам источника, аппарат будет построен на еще не представленной официально флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Данный 4-нанометровый чипсет оснащается суперпроизводительным ядром Cortex X2 с тактовой частотой 2,99 ГГц, тремя мощными ядрами Cortex A710 и ядрами Cortex A510.

Redmi K50 Pro+ также прочат дисплей 2K OLED с кадровой частотой 120 Гц, стереодинамики, защиту от пыли и влаги и поддержку сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.