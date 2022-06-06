Redmi K50 Pro рекордно подешевел в Китае

Китайский магазин JD.com в рамках распродажи 618 снизил цены на смартфон Redmi K50 Pro. Вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти теперь стоит 405 долларов, а с 12/256 ГБ – 450 долларов. Стоит отметить, что на старте продаж базовая версия предлагалась за 470 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается топовой платформой MediaTek Dimensity 9000, 6,67-дюймовым экраном Samsung AMOLED 4E c разрешением 3200:1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision HDR и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, системой охлаждения с испарительной камерой на 3950 мм2, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт, основной камерой с модулями разрешением 108-МП (датчик Samsung ISOCELL HM2 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик с углом обзора 119°) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 20 Мп (сенсор Sony IMX596), адаптерами Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC 3.0, стереодинамиками, боковым дактилоскопом и корпусом толщиной 8,48 мм.