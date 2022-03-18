Redmi K50 Pro уже доступен для международного заказа

Сетевые источники сообщают, что дебютировавший вчера смартфон Redmi K50 Pro уже можно предзаказать за пределами Китая по цене в 600 долларов. Речь идет о варианте с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, за который на китайском рынке просят 470 долларов. Отгрузка заказов стартует уже в конце этого месяца.

Напомним, что смартфон характеризуется флагманским чипсетом MediaTek Dimensity 9000, 6,67-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED 4E c разрешением 3200:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой Dolby Vision HDR и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 3950 мм2, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт, тыльной камерой с модулями разрешением 108-МП (Samsung ISOCELL HM2 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик с углом обзора 119°) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой на 20 Мп (сенсор Sony IMX596), поддержкой Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC 3.0, стереодинамиками, боковым сканером отпечатков пальцев и корпусом толщиной 8,48 мм.
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