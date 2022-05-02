Redmi K50 и Redmi K50 Pro подешевели в Китае

Сетевые источники сообщают о том, что смартфоны Redmi K50 и K50 Pro впервые подешевели в Китае. За Redmi K50 в базовой версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти теперь просят 355 вместо 380 долларов. Варианты с 8/256 и 12/256 ГБ теперь стоят 385 и 415 долларов соответственно. Redmi K50 Pro теперь стоит 445 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Конфигурации с 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оценены в 490, 535 и 605 долларов соответственно.

Напомним, что Redmi K50 оснащается 6,67-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED E4 с разрешением 3200:1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 20 Мп на основе сенсора Sony IMX596, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX582 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширокоугольная оптика) и 2 Мп, АКБ ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13, стереодинамиками, боковым дактилоскопом, поддержкой Wi-Fi 6, NFC 3.0 и Bluetooth 5.3.