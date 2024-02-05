Redmi K50 обновили до HyperOS

Компания Xiaomi начала распространение стабильной версии фирменной прошивки HyperOS на основе операционной системы Android 14 для смартфона Redmi K50. Апдейт 1.0.2.0.ULNCNXM объемом 5,7 ГБ доступен для китайских пользователей устройства. Обновление привносит не только все возможности HyperOS и Android 14, но и январский патч безопасности ОС.

Напомним, что выпущенный почти два года назад Redmi K50 оснащается 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 3200:1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, фронтальной камерой с разрешением 20 Мп на основе сенсора Sony IMX596, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX582 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширокоугольная оптика) и 2 Мп, АКБ ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, стереодинамиками, боковым дактилоскопом, поддержкой Wi-Fi 6, NFC 3.0 и Bluetooth 5.3.
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