Redmi K50 получит 108-Мп камеру и 67-Вт зарядку

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Redmi K50, релиз которого ожидается в конце этого или начале следующего года. Итак, устройству прочат основную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп, батарею ёмкостью около 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт, стереодинамики JBL, плоский экран и подэкранный дактилоскопический сенсор. Предполагается, что помимо стандартного Redmi K50, в серию войдут старшие модели Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+. Первому прочат все еще актуальный топовый процессор Qualcomm Snapdragon 888, а Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+ – новенькую однокристальную систему Snapdragon 898.