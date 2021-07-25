Redmi K50 получит 67-Вт зарядку

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Redmi K50 и Redmi K50 Pro, релиз которых ожидается в первой половине 2022 года. Утверждается, что устройства получат платформы Qualcomm нового поколения (старшей модели достанется топовый Snapdragon 895, а Redmi K50 – субфлагманский чипсет в духе Snapdragon 870), высококачественные дисплеи Samsung OLED нового поколения E5 и поддержку проводной зарядки мощностью 67 Вт (в Redmi K40 используется 33-Вт зарядка, а потому прогресс будет существенный). Подробностей о камерах источник, к сожалению, пока не приводит.

Комментарии и отзывы Redmi K50
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