Redmi K50 получит процессор Snapdragon 870

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Redmi K50 (модельный номер 22021211RC), который еще не был представлен официально. Аппарат показал результат в 963 балла в однопоточном испытании и 3123 балла в многопоточном тестировании. Бенчмарк подтвердил наличие мощной восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 870, предустановленной операционной системы Android 12 и 12 ГБ оперативной памяти. Ранее в Geekbench протестировали старшую модель Redmi K50 Pro, которая может похвастаться 1240 и 2645 баллами соответственно. Официальный релиз смартфонов серии Redmi K50 ожидается в следующем месяце.