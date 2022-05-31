Redmi K50 с 12/512 ГБ памяти появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в продажу самую топовую версию смартфона Redmi K50, которая может похвастаться 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Её цена на китайском рынке составляет 435 долларов.

Напомним, что Redmi K50 характеризуется производительной платформой MediaTek Dimensity 8100, 6,67-дюймовым экраном Samsung AMOLED E4 с разрешением 3200:1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой разрешением 20 Мп (Sony IMX596), тройной основной камерой с модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX582 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширокоугольная оптика) и 2 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой зарядки, предустановленной ОС Android 12 с фирменной надстройкой MIUI 13, стереодинамиками, боковым сканером отпечатков пальцев, поддержкой Wi-Fi 6, NFC 3.0 и Bluetooth 5.3.
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