Redmi K50 со Snapdragon 8 Gen 1 будет запущен раньше, чем K50 на базе Dimensity

Пока Китай готовится к празднованию Лунного Нового года, Xiaomi готовится к запуску серии Redmi K50. Новые модели ожидаются в феврале и будут поставляться с сочетанием высокопроизводительных чипсетов Snapdragon и Dimensity. Лу Вейбинг сообщил фанатам, что сначала появится модель Snapdragon 8 Gen 1, а затем модель Dimensity 9000.

В настоящее время предполагается, что две модели Pro получат чипы Qualcomm: Snapdragon 8 Gen 1 для Redmi K50 Pro+ и Snapdragon 870 для обычного Pro. Два других смартфона получат чипсеты MediaTek. Ожидается, что Redmi K50 Gaming будет оснащен чипсетом Dimensity 9000, который показал впечатляющие результаты тестов. Он может стать первым телефоном, использующим новый чип. Помимо чипсета, серия K50 будет поставляться с MIUI 13 , зарядкой 50 Вт для базовой модели и 120 Вт для Pro, которые также могут иметь камеру на 108 МП. Игровая модель сохранит свои плечевые триггеры и, вероятно, будет выпущена в качестве следующего смартфона Poco F GT в некоторых регионах.