Redmi K60 Pro подешевел до 480 долларов

Популярный смартфон Redmi K60 Pro подешевел в Китае на 45 долларов. Теперь он стоит 480, 525 и 580 долларов за варианты с 8/256 ГБ, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что оцененный от 475 долларов Redmi K60 Pro оснащается флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, системой охлаждения с испарительной камерой на 5000 мм2, ОЗУ стандарта LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2К, подэкранным дактилоскопом, пиковой яркостью 1400 кд/кв.м и частотой регулировки ШИМ 1920 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 50-Мп (датчик Sony IMX800 оптического формата 1/1,49 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядок, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Bluetooth 5.3 и фирменной оболочкой MIUI 14 на основе ОС Android 13 «из коробки».
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